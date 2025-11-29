إعلان

جيهان خليل توجه رسالة لـ أروى جودة بعد زواجها (صور وفيديو)

كتب : هاني صابر

04:05 م 29/11/2025
وجهت الفنانة جيهان خليل، رسالة إلى الفنانة أروى جودة بعد زواجها أمس الجمعة من رجل أعمال إيطالي.

ونشرت جيهان، فيديو من حفل الزفاف، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أتمنى لكِ ألا يتلاشى الحب والسعادة اللذان أراهما في عينيكِ.. سأظل أحبكِ دائمًا يا عزيزتي أروى، وأتمنى لكِ كل ما تتمنينه".

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور حفل زفاف أروى جودة على رجل الأعمال الإيطالي جون باتيست بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وحضر من بين النجوم رامي صبري وعمرو يوسف وأيتن عامر وياسر جلال.

وكانت أروى جودة احتفلت بعقد قرانها في يناير الماضي بحفل عائلي اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء، وفي أول تعليق لها قالت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم عقد قراني يوم 20 يناير 2025 بمن اختاره الله لي".

