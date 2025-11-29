نجوم الفن في حفل زفاف ابنة المنتج محمد الشريف (صور)

تامر عاشور وأحمد سعد وآدم..تريو العام على مسرح واحد في "موسم الكويت"

حضر عدد من نجوم الفن حفل زفاف لميس ابنة المنتج محمد الشريف الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وكان من بين النجوم ياسر جلال وحمادة هلال ومنذر رياحنة وأحمد التهامي ومحمود العيسلي.

وأحيا حفل الزفاف، حمادة هلال وغنا مجموعة من أغانيه المفضلة منها "أنا لا مسطول ولا بطوح، الناس الحلوة".

كما قدم المطرب محمود العسيلي فقرة بعده وقدم فيها عددا من الأغاني التي أشعلت حماس الحضور.

يذكر أن، آخر أعمال المنتج محمد الشريف فيلم "ماكو" وفيلم "أوسكار.. عودة الماموث" الذي خاض بطولته أحمد صلاح حسني، هنادي مهنا، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، وإخراج هشام الرشيدي.