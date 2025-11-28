أول صورة للعروسة.. أروى جودة في أجواء رومانسية مع زوجها في حفل الزفاف

كتبت- منى الموجي:

أقيم اليوم الجمعة 28 نوفمبر مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل أسبوع الفيلم الصيني، في إطار تعزيز الروابط بين مصر والصين.

يبدأ أسبوع الفيلم الصيني يوم السبت 29 نوفمبر ويستمر حتى 4 ديسمبر، بهدف فتح آفاق جديدة للإنتاج المشترك، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم الجسور الثقافية بين البلدين.

الفعاليات التي تنظمها MAD Solutions بالتعاون مع لجنة مصر للأفلام وORI Animation وبالتنسيق مع إدارة السينما الصينية وسفارة جمهورية الصين الشعبية في جمهورية مصر العربية، تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره قرابة 50 مشاركًا من المتخصصين وصناع الأفلام من مصر والصين.

وأكد أحمد بدوي، رئيس لجنة مصر للأفلام، في كلمته أن الصناعتين السينمائيتين في الصين ومصر تمتلكان إمكانات كبيرة للتعاون. وأوضح أن المؤتمر وفّر منصة فعّالة للحوار، معربًا عن أمله في أن يشكل أساسًا لتعاون منتظم ومنهجي بين البلدين، يسهم في تنمية صناعة السينما.

وشارك متحدثون صينيون، من بينهم: تشانغ شوشيا من أرشيف الأفلام الصيني، وتشنغ تشيهاو من ماويان إنترتينمنت، وتشانغ مياو من بكين سبلينديد للثقافة والترفيه، والمخرج دونغ تشنغبنغ، وكاتبة السيناريو شو لويانغ، رؤاهم حول ترميم الأفلام، والإنتاج الصناعي، والتوزيع المدفوع بالبيانات، والمبادرات الداعمة للمبدعين الشباب.

وقدّم المتحدثون المصريون، ومن بينهم: وهشام عنين عميد المعهد العالي للسينما، وأشرف حميد من ڤايبريشن ستوديوز، وعبدالرحمن أمين من MAD Solutions، أفكارًا حول فرص تطوير الصناعة، والتوزيع الدولي.

وخلال الجلسة التفاعلية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الإنتاج المشترك، وتدريب المواهب، وتطوير الأسواق.

وأكد ماو يو، نائب المدير العام التنفيذي لإدارة السينما الصينية، في كلمته، أن الصين ومصر، بصفتهما من أقدم الحضارات، تربطهما علاقة ثقافية فريدة، وأن السينما تمثل جسرًا مهمًا للتواصل بين شعبيهما. وأوضح أن المؤتمر أتاح تبادلًا مباشرًا بين صانعي الأفلام في البلدين، مما أسس لمرحلة تتجاوز التعاون في مشروعات فردية نحو نهج أكثر منهجية يغطي سلسلة الصناعة بأكملها.

جدير بالذكر أنه تم اختيار الفيلم الصيني The Lychee Road للعرض في حفل افتتاح أسبوع الفيلم الصيني والمقام في سينما الزمالك، فيما يشهد بقية الأسبوع عرض مجموعة من أبرز الإنتاجات الصينية الحديثة.