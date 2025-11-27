خطفت الفنانة إيمان العاصي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت إيمان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يمكن أن يحدث الكثير في شهر واحد".

وكانت آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "برغم القانون" وشاركها البطولة هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.