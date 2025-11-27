إعلان

بفستان جريء.. أحدث ظهور لـ إيمان العاصي والجمهور يغازلها (صور)

كتب : هاني صابر

09:56 م 27/11/2025
    اطلالة جريئة لإيمان العاصي
    ايمان العاصي بفستان أنيق
    سيلفي إيمان العاصي
    إيمان العاصي بفستان جريء

خطفت الفنانة إيمان العاصي، الأنظار إليها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت إيمان، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يمكن أن يحدث الكثير في شهر واحد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، ست الحلوين، الحب كله، إيه الحلاوة والجمال ده، حلويات".

وكانت آخر أعمال إيمان العاصي مسلسل "برغم القانون" وشاركها البطولة هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام.

إيمان العاصي إطلالة إيمان العاصي إنستجرام إيمان العاصي

