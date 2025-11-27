إعلان

زين خيري شلبي عن توصيات الأعمال الدرامية: "ضد النوعية دي من التوجيهات مفيش حاجة اسمها كده"

كتب : مروان الطيب

06:44 م 27/11/2025

زين خيري شلبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورًا خلال الساعات القليلة الماضية يفيد بأن لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدرت عدة توجهات أبرزها عدم إظهار حالات الطلاق وإبراز دور الدولة في محاربة الفساد، وعدم الترويج للمخدرات أو التجارة فيها وغيرها، ويشمل ذلك الأعمال المقرر عرضها ضمن موسم دراما رمضان 2026.

وكشف الناقد زين خيري شلبي عضو لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في حقيقة البيان في تصريحات خاصة لمصراوي.

ونفى زين خيري شلبي ما يتم تداوله قائلا: "في أكتر من جهة بيطلق عليها مسمى لجنة الدراما، وفي جهة تانية أكيد الله أعلم أو مين الشخص ده لانهم مش كاتبين مصادر، وأنا مقدرش قوم بالتأكيد أو النفي عن حد تاني لكن اللي أقدر أنفيه بشكل واضح وصريح أن تكون لجنة الدراما التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام صدر عنها أي توجيهات".

وتابع: "اللجنة أصلا مجتمعتش بقالها مدة طويلة من قبل مهرجان الجونة بسبب موسم المهرجانات السينمائية، واحنا بنبقى متواجدين في أغلبها ومحصلش أي اجتماعات مؤخرا، وانا شخصيا كسيناريست وككاتب وناقد فني ضد النوعية دي من التوجيهات مفيش حاجة اسمها كده ودي حاجة غير فنية إطلاقا".

آخر مشاركات زين خيري في الدراما التلفزيونية

زين خيري شلبي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الطلاق رمضان 2026 المهرجانات السينمائية مهرجان الجونة

