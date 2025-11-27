نفت الفنانة والإعلامية الكبيرة، إسعاد يونس صورة تم تداولها على نطاق واسع لاستضافتها لسيدة ترتدي "عباءة سوداء"، ببرنامجها "صاحبة السعادة".

أعادت إسعاد يونس نشر الصورة عبر حسابها على انستجرام، والتي ظهرت خلالها وهي تخفي ملامح سيدة محجبة مجهولة.

وكتبت إسعاد يونس على الصورة: "إنتشرت في الآونة الأخيرة صورة لى مصنوعة بالذكاء الاصطناعي، عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن الحقيقة ان اى صورة تنشر لبرنامج صاحبة السعادة يتم نشرها عبر الصفحات الرسمية فقط لاغير، وكذلك وجب التنبيه على أن بعض الصور المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي "مزيفة".

وكانت انهالت العتعليقات على الصورة بد تداولها بشكل كبير على موىقع التواصل الاجتماعي وجاءت:" هي دي عبلة كامل، شكلها عبلة كامل، شبه عبلة كامل، مين دي؟".

آخر مشاركات إسعاد يونس في الدراما التلفزيونية

آخر مشاركات إسعاد يونس في الدراما التلفزيونية بمسلسل "ولد بنت شايب" وسط نخبة من النجوم هم أشرف عبد الباقي، انتصار، نبيل عيسى، ليلى زاهر، تأليف أحمد عصام الشماع، سيناريو وحوار السيد عبد النبي، إخراج زينة عبد الباقي.

تدور أحداث المسلسل حول حسن وخطيبته ندى، اللذين يجدان نفسيهما متورطين مع شخص خطير بعد ارتكابهما جريمة إلكترونية. وللهروب من المطاردة، لا يجدان ملاذًا آمنًا سوى منزل المسن عزت، الذي يعيش وحيدًا برفقة خادمته أم إبراهيم.

آخر مشاركات إسعاد يونس على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات إسعاد يونس على شاشة السينما بفيلم "عصابة عظيمة" عام 2024، بطولة رنا رئيس، محمد محمود، كريم عفيفي، فرح الزاهد، تأليف هاجر الإبياري، إخراج وائل إحسان.

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول شخصية عظيمة هي امرأة ذكية في أواخر الخمسينيات من عمرها فقدت بصرها نتيجة حادث ولكنها تتغلب على ذلك بقوة البصيرة. يتسبب ابنها الساذج في مشاكل تؤدي إلى احتمالية خسارة منزلها الذي يعد آخر ما تملكه. شاهد ماذا ستفعل عظيمة للحفاظ على منزلها وعائلتها آمنين.

