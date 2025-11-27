إعلان

"بملابس رياضية".. أسماء جلال تبرز رشاقتها داخل صالة "الجيم"

كتب : معتز عباس

10:00 ص 27/11/2025

خطفت الفنانة أسماء جلال الأنظار بعد ظهورها بإطلالة رياضية مميزة، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

ونشرت أسماء عبر ستوري حسابها بـ"انستجرام"، صورة لها مرتدية ملابس رياضية داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية "الجيم"، وظهرت بقوام ممشوق.

أزمة أسماء جلال مع السوشيال ميديا

يذكر أن الفنانة أسماء جلال، اتخاذها الإجراءات القانونية ضد مروجي الأكاذيب عنها وعن عائلتها، مؤكدًا أن كل ما يتداول من تصريحات منسوبة لها غير صحيحة بالمرة.

وشددت أسماء جلال على رفضها الزج باسمها أو باسم أسرتها في أي محتوى مسيء أو مختلق، مشددة على أنها سأتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي جهة أو شخص يقوم بتداول أو نشر هذه الأكاذيب أو الترويج لها.

