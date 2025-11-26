بكاء إلهام شاهين في مهرجان شرم الشيخ الدولي (صور وفيديو)

أول تعليق من محمد سلام بعد تصدر الحلقات الأخيرة من "كارثة طبيعية" التريند

بكت النجمة إلهام شاهين متأثرة بعد تكريمها في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وسط حضور ودعم كبير من نجمات الفن منهم يسرا وصابرين والإعلامية هالة سرحان.

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بعد تكريمها في المهرجان، وذلك خلال لقائها ببرنامج "Et بالعربي".

وقالت إلهام: "فرحانة فرحة كبيرة جدا جنبي صابرين ويسرا وهالة سرحان، فرحانة إن دي دورة مميزة ودورة غير أي دورة سابقة فيها كم كبير من النجوم والنجمات، أنا بشكرهم إنهم دعموني في دورة باسمي وكلهم قامات فنية عظيمة، الحقيقة السنة دي كل الاسماء على أعلى مستوى".

شهد حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، عرض فيلمًا عن النجمة إلهام شاهين، التي تحمل الدورة العاشرة من المهرجان اسمها، وذلك خلال حفل الافتتاح الذي أقيم بمسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك.

وعرض فيلم "اسم على مسمى"، وشارك في تقديمه عدد كبير من الفنانين، من بينهم، مازن الغرباوي رئيس المهرجان، الفنان أحمد عبد العزيز، المخرج والناقد جمال عبد الناصر، هاني رمزي وميدو عادل ومحيي إسماعيل ومفيد عاشور ورانيا فريد شوقي، الإعلامية هالة سرحان، والمخرج هشام عطوة.

