"إطلالة ذهبية".. هنا الزاهد تتألق في مهرجان ضيافة بدبي

خطفت الفنانة هنا الزاهد الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا في مهرجان ضيافة بإمارة دبي.

وظهرت هنا بإطلالة انيقة ومميزة ضمن فعاليات مهرجان "ضيافة"، مرتدية فستان ذهبي ساحر.

ونشرت هنا الزاهد مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "شكرا مهرجان ضيافة شكرا دولة الإمارات لجائزة ممثلة العام في السينما".

فعاليات مهرجان ضيافة

وانطلق أمس الثلاثاء، فعاليات مهرجان ضيافة السينمائي الدولي 2025 في دورته الـتاسعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي

وتقام فعاليات مهرجان ضيافة على مدار يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، منها برامج فنية هامة، وإتاحة المزيد من فرص اكتشاف المواهب ومشاركة التجارب الفنية المتميزة.

وسيتم إهداء الدورة التاسعة من المهرجان إلى "العندليب الأسمر" عبدالحليم حافظ، باعتباره أحد أبرز الرموز المؤثرة في تاريخ الموسيقى العربية.

