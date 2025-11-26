إعلان

بعنوان "معاك للصبح" محمد رمضان يطرح أحدث أعماله الغنائية

كتب : سهيلة أسامة

05:26 م 26/11/2025

محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "معاك للصبح".

وروّج رمضان للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "دلوقتي .. معاك للصبح، ثقة في الله نجاح".

يُذكر أن محمد رمضان كان طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل نصائح والده، والتي تم تأجيل طرحها في وقت سابق بسبب رحيله.

بوستر أغنية معاك للصبح

محمد رمضان أغنية معاك للصبح محمد رمضان يطرح أغنية جديدة محمد رمضان على إنستجرام

