طرح الفنان محمد رمضان أحدث أعماله الغنائية، والتي جاءت بعنوان "معاك للصبح".

وروّج رمضان للأغنية من خلال حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق: "دلوقتي .. معاك للصبح، ثقة في الله نجاح".

يُذكر أن محمد رمضان كان طرح مؤخرًا أغنية جديدة تحمل نصائح والده، والتي تم تأجيل طرحها في وقت سابق بسبب رحيله.

