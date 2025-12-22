تسيير قافلة مساعدات ضخمة لإغاثة أهالي غزة بـ350 طن مساعدات.. صور

"نقل الكهرباء" توقع عقدًا جديدًا مع "إيجيتيك" لتطوير خطوط جهد 66 ك.ف

أعلن صندوق تحيا مصر، عن تسيير قافلة مساعدات لإغاثة أهل غزة، تشمل أكثر من 350 طن من الدعم الغذائي والاحتياجات الملحة، تحت شعار «نتشارك من أجل الإنسانية»، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري.

يأتي ذلك؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، وفي إطار جهود الدولة المصرية المستمرة لتقديم الدعم الإغاثي لأهالي غزة، وتفعيل قيم التكاتف العربي لمواجهة التحديات الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.

وأكد تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن القافلة تتميز بتنوع لوجستي مدروس يهدف إلى تحقيق الكفاية الغذائية، حيث يرتكز الجزء الأكبر من الشحنة على السلال الغذائية الاستراتيجية، التي تضم الركائز الأساسية للمائدة اليومية مثل الأرز والمكرونة والدقيق، إلى جانب البقوليات وزيوت الطعام الضرورية للطهي، والتمور، واللحوم المصنعة الآمنة للتخزين، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من المعلبات التي تضمن استمرارية الصلاحية وتوفير حلول غذائية جاهزة للتناول.

وشدد، بحسب بيان للصندوق، الاثنين، على أن تسيير هذه القوافل الإغاثية يجسد المسؤولية الإنسانية والتاريخية لمصر تجاه الشعب الفلسطيني، ويعكس موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية من خلال تقديم المساعدات العاجلة والاحتياجات الضرورية.

كما أشار إلى أن صندوق تحيا مصر قام بتفعيل حساب باسم (037037- إعادة إعمار غزة) في كافة البنوك المصرية لتلقي المساهمات من داخل وخارج مصر، إضافة إلى استقبال المساهمات أون لاين عبر الموقع الإلكتروني www.tahyamisrfund.org.

وتعد قوافل دعم قطاع غزة جزءًا من المحور الاستراتيجي "مواجهة الكوارث والأزمات"؛ بهدف تخفيف معاناة المتضررين، وتعزيز روح التكافل والتضامن بين الشعوب، وتعظيم دور المجتمع المدني في مختلف المجالات.

