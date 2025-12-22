إعلان

لهذا السبب.. لقاء سويدان تتصدر التريند

كتب : نوران أسامة

02:07 م 22/12/2025

لقاء سويدان

تصدر اسم الفنانة لقاء سويدان، تريند مؤشر البحث"جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى.

وتعرضت لقاء سويدان، مساء أمس الأحد، لأزمة صحية وتم نقلها لأحد المستشفيات.

وعادت "لقاء" إلى منزلها بعد إجراء بعض الفحوصات الطبية، وألزمها الأطباء بعد الاطمئنان عليها بالراحة التامة حتى شفائها.

وكانت آخر أعمال لقاء سويدان مسلسل "الوصفة السحرية" وشاركها البطولة شيري عادل، إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، وإخراج خيرى سالم.

لقاء سويدان التريند ازمة صحية

