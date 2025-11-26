ليلى علوي تتألق في مهرجان صدى الأهرامات (صور)

التذكرة وصلت 10 آلاف جنيه.. تفاصيل أولى حفلات تامر حسني بعد جراحة الكلى

نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" من حضورها مهرجان صدى الأهرامات في نسخته الأولى، والذي أقيم بالقرب من الأهرامات.

وعلقت ليلى: "سعيدة جدًا إني كنت من بين حضور مهرجان صدى الأهرامات في نسخته الأولى تحت سما مصر، تحديدًا عن الأهرامات، المكان اللي دايمًا بيدّيني طاقة حلوة ومختلفة ".

وأضافت: "وكان شرف كبير إني أقابل فنان كبير فعلاً أمتعنا كلنا بفنه الجميل، وأكيد استمتعت بعزف أميرة أبو زهرة اللي كان في منتهي الرُقي والجمال".

يعد مهرجان "صدى الأهرامات" انطلاقة مميزة في مجال المهرجانات الدولية في مجال الموسيقى الكلاسيكية، بمشاركة فنانين من دول مختلفة كبريطانيا والصين وروسيا.