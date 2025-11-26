إعلان

ليلى علوي تتألق في مهرجان صدى الأهرامات (صور)

كتب : سهيلة أسامة

04:09 م 26/11/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    نجوم الفن خلال حضورهم مهرجان صدى الأهرامات (2)
  • عرض 5 صورة
    نجوم الفن خلال حضورهم مهرجان صدى الأهرامات (3)
  • عرض 5 صورة
    نجوم الفن خلال حضورهم مهرجان صدى الأهرامات (4)
  • عرض 5 صورة
    نجوم الفن خلال حضورهم مهرجان صدى الأهرامات (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشرت الفنانة ليلى علوي صورًا عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" من حضورها مهرجان صدى الأهرامات في نسخته الأولى، والذي أقيم بالقرب من الأهرامات.

وعلقت ليلى: "سعيدة جدًا إني كنت من بين حضور مهرجان صدى الأهرامات في نسخته الأولى تحت سما مصر، تحديدًا عن الأهرامات، المكان اللي دايمًا بيدّيني طاقة حلوة ومختلفة ".

وأضافت: "وكان شرف كبير إني أقابل فنان كبير فعلاً أمتعنا كلنا بفنه الجميل، وأكيد استمتعت بعزف أميرة أبو زهرة اللي كان في منتهي الرُقي والجمال".

يعد مهرجان "صدى الأهرامات" انطلاقة مميزة في مجال المهرجانات الدولية في مجال الموسيقى الكلاسيكية، بمشاركة فنانين من دول مختلفة كبريطانيا والصين وروسيا.

ليلى علوي مهرجان صدى الأهرامات إنستجرام

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل بإيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب المنشطات
كأس العالم 2026.. موعد القرعة ونظام البطولة
الإدارية العليا تفصل اليوم في 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى
حصر عددي أولي.. مرتضى منصور يُغادر سباق انتخابات النواب في ميت غمر