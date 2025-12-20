إعلان

بالصور- بسمة بوسيل تنشر صورا من كواليس رحلتها في أسوان

كتب : مروان الطيب

09:00 ص 20/12/2025
    الفنانة المغربية بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل تتجول بأحد الأسواق
    بسمة بوسيل تخطف الأنظار في أسوان
    بسمة بوسيل تستمتع بوقتها على ضفاف النيل
    بسمة بوسيل تستمتع برحلتها في أسوان
    كواليس رحلة بسمة بوسيل في أسوان
    بسمة بوسيل
    بسمة بوسيل أمام الغروب

كشفت الفنانة المغربية بسمة بوسيل عن وجودها في محافظة أسوان، وقامت بتوثيق رحلتها ونشرت صورها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت بسمة مرتدية زي لافت أثناء وجودها على أحد المراكب خلال جولة نيلية، كما ظهرت وهي تتجول بعدد من الأسواق والمعالم الأثرية هناك.

بسمة بوسيل تحتفل بتتويج المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب

احتفلت الفنانة المغربية، بسمة بوسيل بفوز المنتخب المغربي ببطولة كأس العرب في المباراة النهائية التي جمعته بالمنتخب الأردني وأقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز المنتخب المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أعربت بسمة بوسيل عن سعادتها ونشرت العديد من الصور ومقاطع الفيديوهات من احتفال المنتخب المغربي على أرضية الملعب، وكتبت على أحد الفيديوهات: "حب الوطن"، كما نشرت مقاطع فيديوهات أظهرت خلالها فرحة الشعب المغربي.

الظهور الأخير لـ بسمة بوسيل

كان الظهور الأخير لـ بسمة بوسيل بحفل توزيع جوائز "The Best"، وفازت بجائزة "أفضل مطربة شابة" لعام 2025، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات المؤثرة.

بسمة بوسيل أسوان جولة نيلية

