إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ24 ساعة الماضية عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "مصراوي" أبرز 10 لقطات لنجوم الفن خلال هذه الفترة:

ليلى أحمد زاهر

خضعت الفنانة ليلى أحمد زاهر لجلسة تصوير جديدة خطفت من خلالها الأنظار، وشاركت الصور مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال أنيقة.

نادية الجندي

شاركت النجمة نادية الجندي جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" صورًا جديدة لها، وظهرت بإطلالة أنيقة ارتدت فيها بنطال جينز وقميصًا أصفر، بينما حملت باقة من الورد.

نادين الراسي

نشرت الفنانة نادين الراسي صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت لها غير معتادة، حيث ارتدت قميصًا باللون المستردة مع بنطلون "هاي ويست".

مروة الأزلي

شاركت الفنانة مروة الأزلي جمهورها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستانًا مكشوف الظهر.

هدى المفتي

ظهرت الفنانة هدى المفتي بدون مكياج ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

هيفاء وهبي

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها صورًا جديدة من حضورها إحدى المناسبات في مدينة الرياض، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها صورًا من كواليس مسلسل "وننسى اللي كان"، ونشرتها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بسم الله توكلنا على الله التوفيق من عندك يارب، مسلسل وننسى اللي كان رمضان ٢٠٢٦ علي ان شاء الله mbc".

روبي

كشفت الفنانة روبي عن أحدث ظهور لها، على موقع "انستجرام"، عقب إحيائها إحدى الحفلات الغنائية التي تتزامن مع احتفالات نهاية العام.

هيدي كرم

خطفت الفنانة هيدي كرم الأنظار من أحدث ظهور لها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بإطلالة جريئة ومميزة، ظهرت مرتدية فستان أحمر واسع بفتحة من البطن والساق، مع إبراز "التاتو" الخاص بها في منطقة البطن.

بيلا حديد

خضعت عارضة الأزياء العالمية، بيلا حديد لعدد من جلسات التصوير ضمن مشاركتها في حملة الإعلانية لإحدى شركات العطور، وظهرت بأكثر من إطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام.