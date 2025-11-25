يحرص العديد من نجوم الفن على استخدام خاصية الذكاء الاصطناعي وصناعة صور مميزة لهم من أجل نشرها في المناسبات الاجتماعية.

ويقوم البعض بدمج صور من طفولتهم مع صور لهم بواسطة الـ "AI"، والبعض الآخر يقوم بدمج صورهم مع الراحلين من عائلتهم ومحبيهم.

كما قام العديد من نجوم الفن مؤخرا باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي وتحويل صورهم بشكل احترافي ليظهروا على هيئة المصريين القدماء احتفالا بالمتحف المصري الكبير، كما نشر العديد منهم هذه الصور عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقت الصور رواجا كبيرا بين رواد "السوشيال ميديا".

صور النجوم بواسطة الذكاء الاصطناعي

يشارك عدد كبير من نجوم الفن المتابعين على السوشيال ميديا صورًا لها مصممه بالذكاء الاصطناعي، في المناسبات والمواقف الاجتماعية المختلفة.

كانت آخر هؤلاء النجوم الفنانة مي عز الدين التي نشرت جلسة تصوير لها باستخدام خاصية الذكاء الاصطناعي، ظهرت خلاله بفستان الزفاف، احتفالا بعقد قرانها مؤخرا على أحمد تيمور، ودخولها عش الزوجية.

ونستعرض في التقرير التالي 20 صورة لنجوم الفن مع الراحلين وفي طفولتهم بالذكاء الاصطناعي، وهم يسرا، إدوارد، آيتن عامر، جوري بكر، إلهام شاهين، مي عز الدين، ياسمين رئيس هاجر الشرنوي، وغيرهم.

