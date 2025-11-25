إعلان

هكذا علقت مي عز الدين على أحدث ظهور لزوجها أحمد تيمور

كتب : نوران أسامة

01:45 م 25/11/2025
    عقد قران الفنانة مي عز الدين (1)
    مي عز الدين وزوجها أحمد تيمور من شهر العسل
    مي عز الدين وزوجها في شهر العسل

نشر الشاب أحمد تيمور، زوج الفنانة مي عز الدين، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وحرصت مي عز الدين على التعليق على الصورة بإيموجي "قلب أحمر"، وهو ما لفت أنظار المتابعين وأثار تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحدث ظهور لمي عز الدين وزوجها

وكانت الفنانة مي عز الدين تصدرت التريند خلال الأيام الماضية بعد تداول صور جديدة تجمعها بزوجها أحمد تيمور من أحدث ظهور لهما في إحدى الفعاليات الخاصة.

مي عز الدين زوج مي عز الدين أحمد تيمور

