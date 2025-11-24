إعلان

مينا مسعود وإميلي شاه يخطفان الأنظار في سباقات الفورمولا 1 بلاس فيجاس

كتب- مروان الطيب:

07:07 م 24/11/2025
    إميلي شاه في لاس فيجاس
    إميلي شاه
    إميلي شاه ومينا مسعود من أحدث ظهور
    مينا مسعود وإميلي شاه من أحدث ظهور
    مينا مسعود وإميلي شاه
    الفنانة إميلي شاه
    مينا وإميلي يستمتعان بوقتهما

كشفت الممثلة الأمريكية، إميلي شاه عن حضورها فعاليات الفورمولا 1 التي تقام بمدينة لاس فيجاس الأمريكية رفقة زوجها النجم العالمي مينا مسعود.

أجواء رومانسية

نشرت إميلي شاه صورا من كواليس أحد السباقات عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع مينا مسعود وسط أجواء رومانسية.

كانت إميلي شاه كشفت عن خروجها في موعد غرامي مؤخرا مع زوجها النجم العالمي مينا مسعود، وذلك عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام، ظهرت إميلي وهي تحتضن يد زوجها مينا مسعود، وكتبت على الصورة: "موعد غرامي مع مينا".

الهند

تواصل إميلي شاه نشر صور تجمعها بزوجها مينا مسعود بالعديد من المناسبات، كان آخرها ظهورهما معا أمام تاج محل في الهند.

زواج إميلي ومينا مسعود

احتفلت الممثلة إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود نهاية شهر أغسطس الماضي، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

إميلي شاه مينا مسعود سباقات الفورمولا 1

