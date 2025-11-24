إعلان

لهذا السبب.. يوسف الشريف يتصدر التريند

كتب : هاني صابر

11:50 ص 24/11/2025

يوسف الشريف

تصدر الفنان يوسف الشريف، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بسبب مسلسله الدرامي الجديد "فن الحرب" والمقرر أن يخوض به المنافسة في موسم دراما رمضان 2026.

وبدأ يوسف الشريف تصوير مشاهده في العمل الذي يعود من خلاله للمنافسة في الموسم الرمضاني، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل فن الحرب

مسلسل "فن الحرب" بطولة يوسف الشريف، ريم مصطفى، شيري عادل، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، محمد جمعة، وتأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبد التواب.

يوسف الشريف التريند دراما رمضان 2026 مسلسل فن الحرب

