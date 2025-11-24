إعلان

وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن عمرٍ ناهز 89 عامًا

كتب : هاني صابر

11:29 ص 24/11/2025

دارمندرا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن برنامج "et بالعربي" منذ قليل، عن وفاة نجم بوليوود المخضرم دارمندرا عن عمرٍ ناهز 89 عامًا.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت سابقا على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر سيارة إسعاف أمام منزله في مومباي، ما أعاد إثارة المخاوف حول وضعه الصحي، ويُعد رحيله نهاية فصل مهم في تاريخ السينما الهندية.

يذكر أن، دارمندرا من أشهر الممثلين في بوليوود (السينما الهندية) وهو المنافس الأجدر والوحيد في زمن الستينات والسبعينات والثمانينات، وصاحب رصيد كبير من الأفلام حيث تجاوز سقف الـ 280 فيلم، وعُرف عنه براعة في شتى الأدوار التي أسندت إليه من أفلام الحركة والدراما والرومانسية والكوميديا.

دارمندرا وفاة دارمندرا وسائل التواصل الاجتماعي مومباي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
قفزة جديدة في سعر الدولار مقابل الجنيه
قفزة في صادرات مصر من الذهب.. وصلت إلى 6.7 مليار دولار لأول مرة
تقلبات الطقس اليوم.. أمطار قد تصل لحد السيول على 3 مناطق
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الثانية