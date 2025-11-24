وفاة نجم بوليوود دارمندرا عن عمرٍ ناهز 89 عامًا

أعلن برنامج "et بالعربي" منذ قليل، عن وفاة نجم بوليوود المخضرم دارمندرا عن عمرٍ ناهز 89 عامًا.

وكانت مقاطع فيديو قد انتشرت سابقا على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر سيارة إسعاف أمام منزله في مومباي، ما أعاد إثارة المخاوف حول وضعه الصحي، ويُعد رحيله نهاية فصل مهم في تاريخ السينما الهندية.

يذكر أن، دارمندرا من أشهر الممثلين في بوليوود (السينما الهندية) وهو المنافس الأجدر والوحيد في زمن الستينات والسبعينات والثمانينات، وصاحب رصيد كبير من الأفلام حيث تجاوز سقف الـ 280 فيلم، وعُرف عنه براعة في شتى الأدوار التي أسندت إليه من أفلام الحركة والدراما والرومانسية والكوميديا.