تفاعل المتابعين والجمهور بشكل كبير مع طرح برومو فيلم "طلقني" بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز والفنانة دينا الشربيني.



ونشر كريم ودينا البرومو الدعائي لفيلم "طلقني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، والمقرر عرضه في السينمات يوم 24 ديسمبر.



حازت أغلب التعليقات من المتابعين على توجيه التهنئة للنجمين على الفيلم الجديد، متمنيا لهما التوفيق والنجاح الفني.



تعليقات الجمهور على فيلم طلقني



وجاءت التعليقات، كالتالي: "دويتو هايل"، "بالتوفيق يا نجم"، "بالتوفيق يا ابن الغالي"، "من نجاح لنجاح"، "خلي بتوع الاشاعات على جنب"، "يارب يطلع أحلى من الهنا اللي انا فيه"، "أحلى كابل"، "بالتوفيق هيكسر مصر".



أحداث فيلم طلقني



تدور أحداث الفيلم حول توتر العلاقة بين الزوجين كريم ودينا، والتي انتهت بالطلاق، لكن الزوج يواجه أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، ويخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة.



فيلم طلقني، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، بمشاركة كلا من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، محمود حافظ، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.



