نهلة سلامة تنعي الإعلامية ميرفت سلامة: "هتوحشيني يا حبيبتي"

حرصت الفنانة نهلة سلامة على نعي عمتها الإعلامية ميرفت سلامة والتي توفيت اليوم الأحد.

ونشرت نهلة صورة لـ عمتها، على حسابها بـ "فيس بوك"، وكتبت: "عمتي الاعلامية القديرة ميرفت سلامه الله يرحمها ويغفر لها هتوحشيني يا حبيبتي".

نعت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني، الإعلامية ميرفت سلامة التي رحلت عن عالمنا اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء والعمل المخلص.

من أبرز أعمال ميرفت سلامة في التلفزيون المصري، تقديم العديد من البرامج الثقافية والاجتماعية وأخرى مخصصة للطفل، لعل أهمها برنامج "تياترو" الذي اهتم بعرض المسرحيات والترويج للأعمال المسرحية.

