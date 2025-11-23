طرح الفنان كريم محمود عبد العزيز البرومو التشويقي لفيلم "طلقني" بطولة دينا الشربيني، والمقرر طرحه في السينمات قريبا.



ونشر كريم البرومو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب تعليقا: "فيلم طلقني قريبا".



أحداث وكواليس فيلم طلقني

ويظهر في البرومو كريم محمود عبد العزيز وهو يطلق دينا الشربيني، حيث تدور أحداث الفيلم حول توتر العلاقة بين الزوجين والتي انتهت بالطلاق، لكن الزوج يواجه أزمة مالية حادّة تدفعه إلى طلب مساعدة طليقته لإنقاذه من السجن، فيخوضان معًا رحلة مليئة بالتحديات والمواقف الطريفة.

فيلم طلقني، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، بمشاركة كلا من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، محمود حافظ، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، والمقرر عرضه يوم 24 ديسمبر المقبل.

