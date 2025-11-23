إعلان

ياسر جلال ينشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

كتب : معتز عباس

06:38 م 23/11/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع يمنى طولان في كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع مصطفى ابو سريع في كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع في كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع عبدالعزيز مخيون في كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع جوري بكر في كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع ايتن عامر في كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع ابطال وصناع مسلسل كلهم بيحبوا مودي (4)
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع ابطال وصناع مسلسل كلهم بيحبوا مودي (3)
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع ميرفت امين في كواليس كلهم بيحبوا مودي
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع ابطال وصناع مسلسل كلهم بيحبوا مودي (1)
  • عرض 13 صورة
    كلهم بيحبوا مودى 💪🔥😍 (9)
  • عرض 13 صورة
    ياسر جلال مع هدى الاتربي في كواليس كلهم بيحبوا مودي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك الفنان ياسر جلال الجمهور ومحبيه على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي".


ونشر ياسر جلال الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي جمعته بالنجمة ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، عبدالعزيز مخيون، يمنى طولان، وغيرهم من أبطال وصناع العمل الدرامي.


يشارك في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، كلًا من ياسر جلال، ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، جودي مسعود، محسن منصور، من تأليف أيمن سلامة، والإخراج لـ أحمد شفيق.


ويقوم ياسر جلال حاليا بتصوير مسلسل "للعداله وجه آخر"، والمكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.


اقرأ أيضا..
ياسمين عبدالعزيز لـ أحمد السقا: خلي بالك على نفسك.. والأخير يعلق

هدى المفتي تتألق بفستان أنيق في أحدث ظهور.. والجمهور يغازلها



الفنان ياسر جلال كواليس مسلسل كلهم بيحبوا مودي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد