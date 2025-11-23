ياسر جلال ينشر صورًا جديدة من كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

سمية الخشاب تثير الجدل في ردودها على المتابعين على موقع "إكس"

شارك الفنان ياسر جلال الجمهور ومحبيه على السوشيال ميديا، صورًا جديدة من كواليس تصوير مسلسل "كلهم بيحبوا مودي".



ونشر ياسر جلال الصور، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي جمعته بالنجمة ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، جوري بكر، عبدالعزيز مخيون، يمنى طولان، وغيرهم من أبطال وصناع العمل الدرامي.



يشارك في مسلسل كلهم بيحبوا مودي، كلًا من ياسر جلال، ميرفت أمين، هدى الإتربي، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، جودي مسعود، محسن منصور، من تأليف أيمن سلامة، والإخراج لـ أحمد شفيق.



ويقوم ياسر جلال حاليا بتصوير مسلسل "للعداله وجه آخر"، والمكون من 15 حلقة، بطولة ياسر جلال، وأروى جودة، ومحمد علاء إضافة إلى عدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.



