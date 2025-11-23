لقاء قديم.. جيهان سلامة عن أختها المذيعة الراحلة ميرفت: لطمت لما مثلت

تحدثت الفنانة جيهان سلامة، شقيقة الإعلامية الراحلة ميرفت سلامة، التي غادرت عالمنا اليوم الأحد 23 نوفمبر، عن رد فعل أختها بعد دخولها عالم التمثيل دون علمها، وذلك خلال لقاء قديم في برنامج "كلام الناس" مع المذيعة ياسمين عز.

وقالت جيهان: "ميرفت اتخضت جدًا لما شافت الفيلم، وكانت بتلطم، وخالد أخويا فضل شوية مقاطعني، وأنا كنت مستغربة منهم هما الاتنين".

يُذكر أن الإعلامية الراحلة ميرفت سلامة كانت صاحبة برنامج "تياترو" الذي اهتم بالعروض المسرحية، وتنتمي لعائلة فنية، فهي شقيقة الموسيقار الراحل جمال سلامة وشقيقة الموسيقار فاروق سلامة.

اقرأ أيضًا:

"الاعتزال هو الموت".. شيرين: فيه حاجات بتحصلي من أقرب الناس ليا

"أنا دايما بستأذنه".. ماذا طلبت أصالة من زوجها في حفلها الأخير؟

بعد خضوعه لجراحة في الكلى.. أمينة توجه رسالة إلى تامر حسني