ساندي التونسية تستعرض إطلالتها الجريئة من ختام القاهرة السينمائي

استعرضت الفنانة التونسية ساندي علي إطلالتها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

نشرت ساندي صور من إطلالتها على الريد كاربت عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جرئ بفتحة ساق خطفت به الأنظار.

وكانت آخر مشاركات ساندي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حياة (جارحي) التي تنقلب تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم إلهام شاهين، ريم مصطفى، ملك زاهر، خالد الصاوي، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

