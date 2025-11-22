إعلان

ساندي التونسية تستعرض إطلالتها الجريئة من ختام القاهرة السينمائي

كتب- مروان الطيب:

08:01 م 22/11/2025
  عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ساندي التونسية
  • عرض 8 صورة
    ساندي تستعرض إطلالتها من ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    ساندي على الريد كاربت
  • عرض 8 صورة
    ساندي في حفل ختام القاهرة السينمائي
  • عرض 8 صورة
    ساندي مع الأصدقاء
  • عرض 8 صورة
    الفنانة التونسية ساندي علي
  • عرض 8 صورة
    ساندي بإطلالة جريئة على الريد كاربت

استعرضت الفنانة التونسية ساندي علي إطلالتها من حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة.

نشرت ساندي صور من إطلالتها على الريد كاربت عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان جرئ بفتحة ساق خطفت به الأنظار.

وكانت آخر مشاركات ساندي في الدراما التلفزيونية بمسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حياة (جارحي) التي تنقلب تمامًا بعد وفاة والده، حيث يجد نفسه أمام مفتاح غامض وثروة ضخمة وماضٍ مظلم، محاطًا بخصوم وأعداء لا يرحمون، ويتوجب عليه أن يخوض العديد من الصراعات المحفوفة بالمخاطر لحماية عائلته وإرثه.

وشارك ببطولة المسلسل نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم إلهام شاهين، ريم مصطفى، ملك زاهر، خالد الصاوي، منة فضالي، تأليف وإخراج محمد سامي.

ساندي التونسية ختام مهرجان القاهرة السينمائي

