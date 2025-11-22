بفستان قصير وجريء.. أحدث ظهور لـ روبي والجمهور يعلق (صور)

خالد سليم يُعلق على لقائه بالفنانة نيللي في "القاهرة السينمائي"

شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من احدى حفلاتها.

ونشرت روبي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيش اللحظة، وحب الموسيقى، والاحتفاظ بالذكريات".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى وأجمل روبي في الكون، العشق، أجمل صوت، الحلوة".

يذكر أن، روبي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" وظهرت فيه بشخصية سيدة أرملة.