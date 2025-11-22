بفستان قصير وجريء.. أحدث ظهور لـ روبي والجمهور يعلق (صور)
كتب : هاني صابر
شاركت الفنانة روبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من احدى حفلاتها.
ونشرت روبي، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير وجريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عيش اللحظة، وحب الموسيقى، والاحتفاظ بالذكريات".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "أحلى وأجمل روبي في الكون، العشق، أجمل صوت، الحلوة".
يذكر أن، روبي خاضت دراما رمضان 2025 بمسلسل "إخواتي" وظهرت فيه بشخصية سيدة أرملة.