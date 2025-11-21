كتبت- منى الموجي:

رحب النجم حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بحضور حفل ختام الدورة السادسة والأربعين، المقام على المسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، والذي شهد تواجد عدد كبير من نجوم وصناع الفن من مختلف أنحاء العالم.

وقال حسين "أهلا بيكم في حفل ختام الدورة 46، الكلمة اللي سمعتوها ممكن تتصوروا أنها من فيلم لكن للأسف هي حقيقة، صوت هند رجب طفلة فلسطينية من غزة في مكالمة استمرت حوالي 3 ساعات، تستنجد بحد ينقذها بعد ما رصاص الاحتلال قتل أسرتها، انتهت الحكاية بموتها، لكن قوة السينما قادرة توثق لحظات لازم تعيش عشان العالم مهما حاول ينساها تفضل في ذاكرة السينما".

وتابع "هيفضل صوت هند وقصتها حية، لأنها مش مجرد رقم لكن بني آدمين من لحم ودم، الفن بيحكي عنهم، ويردد قصصهم وأساميهم، وسعيد إن فيلم الختام هو صوت هند رجب".