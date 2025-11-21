تصوير- إسلام فاروق:

حضرت منذ قليل، الفنانة سلوى محمد علي على ريد كاربت حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يقام مساء اليوم الجمعة بدار الأوبرا المصرية.

وظهرت سلوى محمد علي على الريد كاربت بفستان أنيق وروح شبابية خطفت بها الأنظار، وحازت إطلالتها على إعجاب الحضور، والتقطت العديد من الصور على الريد كاربت.

ويشهد حفل ختام المهرجان، حضور عدد كبير من أبرز النجوم وصناع السنما، على رأسهم النجم الكبير حسين فهمي، رئيس المهرجان، الفنانة إلهام شاهين، الفنانة نسرين أمين، الفنانة لقاء الخميسي، الفنانة مادلين طبر، الفنان عمرو عبد العزيز، الفنانة داليا مصطفى، الفنان صبري فواز، الفنان محمود حميدة، الفنانة سلمى أبو ضيف، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

