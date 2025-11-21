بعد إعلانها انفصال والديها.. 15 صورة لـ مايان السيد مع عائلتها

فاجأت الفنانة مايان السيد جمهورها ومتابعيها، بإعلانها انفصال والديها وذلك خلال وجودها ضيفة على برنامج "أسرار النجوم".

وقالت مايان عن انفصالهما: "أتمنى بابا وماما يبقوا أصحاب، وحصل انفصال بينهما من قريب".

تنشر الفنانة مايان السيد دائمًا صورا تجمعها بعائلتها خلال وجودهم بالعديد من المناسبات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من ضمنها كتب كتاب شقيقتها الذي شهد حضور والدها ووالدتها.

أعمال مايان السيد في السينما

احتفلت مايان السيد مؤخرا بعرض عدد من أفلامها بالسينمات منها فيلم "قصر الباشا" بطولة الفنان أحمد حاتم، فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط كوكبة من نجوم السينما المصرية، ومؤخرا بفيلم "ولنا في الخيال حب" بطولة الفنان أحمد السعدني.

يذكر أن مايان السيد تشارك بفيلم "وتر واحد" ويشاركها البطولة عدد من النجوم هم آسر ياسين، تارا عماد، مطرب الراب ويجز، قصة أحمد الزغبي، سيناريو وحوار علي العربي، إخراج علي العربي، ومن المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

اقرأ أيضا:

أشرف بوزيشن يكشف صعوباته بالفن قبل رحيله: "رشوا بيرسول في وشي ووقعت"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"