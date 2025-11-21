بـ"فستان جريء".. أحدث ظهور لـ ملك قورة والجمهور يعلق (صور)
كتب : هاني صابر
خطفت الفنانة ملك قورة، الأنظار إليها بفستان جريء بأحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.
ونشرت ملك، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مناظر لا أريد أن أتركها أبدًا".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الجمال، إيه الحلاوة دي، حلاوة ودلال، سكر أوي، أحلى واحدة".
جدير بالذكر أن، آخر الأعمال الفنية التي شاركت فيها ملك قورة مسلسل "بيت الرفاعي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، بالإضافة إلى فيلم "جوازة توكسيك".