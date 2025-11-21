بفستان أحمر ناري.. دينا فؤاد تتألق في حفل توزيع جوائز "The Best"

حرصت الفنانة دينا فؤاد، على حضور حفل توزيع جوائز "ذا بيست" السنوي الذي يقام مساء اليوم الخميس، ويشهد حضور عدد من أبرز نجوم الوسط الفني والإعلامي.

خطفت دينا فؤاد، الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل توزيع الجوائز، وظهرت مرتدية فستان أحمر جريء وأنيق حاز على إعجاب الحضور، وحرصت على تحية المتواجدين والتقطت العديد من الصور التذكارية.

آخر مشاركات دينا فؤاد في الدراما التلفزيونية

كانت آخر مشاركات الفنانة دينا فؤاد بمسلسل "حكيم باشا" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول حكيم الذي يعمل في التنقيب عن الآثار وتجارتها، ثم يضع عمه كل أملاك العائلة في يده نظرًا لذكائه ومساندته له في إدارة أعماله، ويصبح بذلك كبيرًا للعائلة ويُحكم السيطرة على أمورها، لكن سرعان ما يكثر أعداؤه، وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه، حتى من أقرب الأقربين.

اقرأ أيضا:

خاص| مخرجا "كان ياما كان في غزة": الفيلم عن الفلسطيني الباحث عن معنى لحياته ويصر على البقاء

20 صورة جمعت عصام صاصا وجهاد ماهر قبل انفصالهما