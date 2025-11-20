شهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مساء اليوم الخميس 20 نوفمبر، ختام ملتقى القاهرة السينمائي، في فندق سوفييتل النيل، وإقامة حفل توزيع جوائز للإعلان عن المشاريع الفائزة.

تشكلت لجنة تحكيم الدورة الحادية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، من: المخرجة أيتن أمين، المخرج هاني أبو أسعد، وسوزانا سانتوس رودريجيز المديرة المشاركة لمهرجان إنديلشبوا السينمائي الدولي ومستشارة برمجة مهرجان روتردام السينمائي الدولي، وتنافس خلالها 16 مشروعًا سينمائيًا قيد التطوير وما بعد الإنتاج من أنحاء العالم العربي.

انقسمت الجوائز إلى عينية ومادية.

الجوائز العينية

• منح مهرجان ديربان للأفلام جائزة تحمل اسمه لفيلم "حفل وداع" (تونس).

• ميديميد – فيلم "لدي أصدقاء آخرون" (مصر).

• ومنح مهرجان مالمو العربي للأفلام جائزة تحمل اسمه – لفيلم "المدينة 2008" (اليمن).

• كما أعطى مهرجان عمّان الدولي للأفلام – فيلم "إلى أين أنتمي" (السودان)، جائزة تحمل اسمه.

• روف كات لاب أفريقيا (RCLA) – فيلم "أسفلت" (الأردن) وجائزة توجيه خاصة لفيلم "الثوريون لا يموتون أبدًا" (فلسطين).

• توجيذر ميديا – فيلم "لدي أصدقاء آخرون" (مصر)

• AA Films – فيلم "المدينة 2008" (اليمن).

• CULT – فيلم "ألوان حياتنا" (العراق).

• صندوق السكان التابع للأمم المتحدة (UNFPA) – فيلم "كل ما تستطيع الرياح أن تحمله" (مصر).

• نوطة – فيلم "أسفلت" (الأردن).

• آي ساوند – فيلم "بينج بونج" (فلسطين).

• سينيتك – أفلام "بينج بونج" (فلسطين)، و"ألوان الحياة لا تدوم طويلاً" (مصر)، و"ألوان حياتنا" (العراق).

• أمبينت لايت – أفلام "ألوان الحياة لا تدوم طويلاً" (مصر) و"أسفلت" (الأردن).

• DTS – أفلام "يوم الغضب" (لبنان) و"ألوان حياتنا" (العراق)

• شيفت ستوديوز – أفلام "ألوان حياتنا" (العراق)، و"كل ما تستطيع الرياح أن تحمله" (مصر)، و"الآثار الجانبية للثقة في الحياة" (لبنان).

• MAD Solutions – فيلم "المدينة 2008" (اليمن).

الجوائز المالية

• سبيشال تاتش – فيلم "بينج بونج" (فلسطين) — 1500 دولار.

• AH Media – فيلم "روك بيبر سي" (مصر) — 5000 دولار

• Pathé Touch – (ذكر خاص) – فيلم "أليكانتي" (الجزائر) — 2500 دولار.

• Pathé Touch – فيلم "يوم الغضب" (لبنان) — 5000 دولار

• رايز ستوديوز – فيلم "الآثار الجانبية للثقة في الحياة" (لبنان) — 5000 دولار.

• Lagoonie Film Production – فيلم "كل ما تستطيع الرياح أن تحمله" (مصر) — 5000 دولار

• السينما العراقية – أفلام "حفل وداع" (تونس) و"ألوان حياتنا" (العراق) — جائزة مشتركة بقيمة 5000 دولار.

• مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي – أفلام "إلى أين أنتمي" (السودان) و"المدينة 2008" (اليمن) — لكل منهما 5000 دولار.

• ART – فيلم "ألوان الحياة لا تدوم طويلاً" (مصر) — 5000 دولار، وفيلم "الآثار الجانبية للثقة في الحياة" (لبنان) — 10000 دولار.

الجوائز الرئيسية لملتقى القاهرة السينمائي

ومنحت لجنة التحكيم جائزتين رئيسيتين للمنصة:

• أفضل مشروع في مرحلة التطوير: فيلم "الآثار الجانبية للثقة في الحياة" (لبنان).

• أفضل مشروع في مرحلة ما بعد الإنتاج: فيلم "الثوريون لا يموتون أبدًا" (فلسطين).

كلمة الختام

واختتم رودريجو بروم، الذي قدم الحفل وأعلن الجوائز، بتوجيه كلمة شكر لكل صناع الأفلام والمنتجين ولجان التحكيم والشركاء الذين جعلوا الدورة الحادية عشرة ممكنة، مؤكدًا أن ملتقى القاهرة السينمائي يواصل "خلق مساحة أوسع للمشاريع الناشئة خارج محاور الإنتاج الكبرى ولمَن يرفضون السرديات السهلة عن العالم العربي."