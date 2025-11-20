إعلان

ياسمين عبدالعزيز ورحمة محسن تظهران في مهرجان "the best"

كتب- معتز عباس:

09:37 م 20/11/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    أحمد السقا
  • عرض 11 صورة
    حمادة هلال
  • عرض 11 صورة
    إلهام شاهين
  • عرض 11 صورة
    حنان مطاوع
  • عرض 11 صورة
    سامح حسين
  • عرض 11 صورة
    مصطفى شعبان
  • عرض 11 صورة
    لقاء سويدان
  • عرض 11 صورة
    نيكول سابا
  • عرض 11 صورة
    ياسمين عبدالعزيز
  • عرض 11 صورة
    اسعاد يونس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حضرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز والمطربة رحمة محسن والمؤلف عمرو محمود ياسين، حفل توزيع جوائز مهرجان "the best" برئاسة أحمد الهواري والذي يقام بمنطقة الأهرامات.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بصحبة عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسلها الجديد في رمضان 2026.

بينما استعرضت رحمة محسن فستانها بعد حصدها جائزة أفضل مطربة شعبية.

وحضر من نجوم الفن "مصطفى شعبان وإلهام شاهين وإسعاد يونس وأحمد زاهر وأحمد السقا ونيكول سابا ولقاء سويدان وسامح حسين وحنان مطاوع وحمادة هلال".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"وننسى اللي كان" ويشاركها البطولة شيرين رضا، والمقرر عرضه على شبكة قنوات "MBC".

حفل توزيع جوائز مهرجان the best ياسمين عبدالعزيز في مهرجان the best رحمة محسن في مهرجان the best

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة