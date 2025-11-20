ياسمين عبدالعزيز ورحمة محسن تظهران في مهرجان "the best"

بفستان جرئ.. مايان السيد تحتفل بعرض "ولنا في الخيال حب" في السينمات (صور)

حضرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز والمطربة رحمة محسن والمؤلف عمرو محمود ياسين، حفل توزيع جوائز مهرجان "the best" برئاسة أحمد الهواري والذي يقام بمنطقة الأهرامات.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بصحبة عمرو محمود ياسين مؤلف مسلسلها الجديد في رمضان 2026.

بينما استعرضت رحمة محسن فستانها بعد حصدها جائزة أفضل مطربة شعبية.

وحضر من نجوم الفن "مصطفى شعبان وإلهام شاهين وإسعاد يونس وأحمد زاهر وأحمد السقا ونيكول سابا ولقاء سويدان وسامح حسين وحنان مطاوع وحمادة هلال".

يذكر أن، ياسمين عبدالعزيز تخوض دراما رمضان 2026 بمسلسل"وننسى اللي كان" ويشاركها البطولة شيرين رضا، والمقرر عرضه على شبكة قنوات "MBC".