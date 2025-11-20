نور عمرو دياب تُثير الجدل مع مدرب الرقص بأحدث ظهور لها (صور)

خالد سليم يُعلق على لقائه بالفنانة نيللي في "القاهرة السينمائي"

"تم تحذيره كثيرا".."الموسيقيين" تتجه لشطب إسلام كابونجا نهائيا من النقابة

نشرت نور ابنة النجم عمرو دياب، مقطع فيديو جديد مع مدرب الرقص الخاص بها، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت "نور" في وصلة رقص جديدة مثيرة للجدل مع مدرب الرقص ياسين رشدي.

نور تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير

شاركت نور ابنة النجم عمرو دياب في احتفالات مصر بافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور أبرز الرؤساء والملوك والشخصيات البارزة في كافة المجالات، وعدد كبير من نجوم الفن احتفالا بيوم يشهده التاريخ.

ونشرت نور صورة لها مع مدربها وهما يرقصان ولكن هذه المرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ ظهرا وهما يرقصان بالزي الفرعوني.

وكانت نور عمرو دياب، أعلنت في 2021 عن خطوبتها من شاب بريطاني، وانفصلت عنه دون أن تعلن عن ذلك.

حفلات عمرو دياب

يحيي النجم عمرو دياب حلا غنائيا يوم 5 ديسمبر المقبل في الدوحة ضمن فعاليات مهرجان ليالي العرب، وسيقدم الهضبة باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيره ومحبيه من جميع أنحاء الوطن العربي.

طرح النجم عمرو دياب أخر ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا" وضم 15 أغنية تنوعت بين الرومانسية، والدراما، بمشاركة نخبة من أبرز صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

اقرأ أيضا:

حفيد الفنان محمد فوزي يخطف الأنظار على مسرح "The Voice"

تزوجت بعد عمر الـ 50.. ناني سعد الدين تتحدث باكية عن حياتها وعائلتها