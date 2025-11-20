وجّه الفنان محمد ثروت رسالة للفنان تامر حسني، بعد خضوعه لعملية جراحية لاستئصال جزئي في الكلى، من خلال منشور على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ونشر ثروت صورة تجمعه بتامر حسني، وعلق: "حبيبي يا تيمو ربنا يتمم شفاءك على خير، وتنور بيتك وتفرح جمهورك يا نجم الجيل".

من جانب آخر، أثار الفنان محمد ثروت جدلًا واسعًا بإطلالته السوداء الغريبة على السجادة الحمراء خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ46، ما جذب اهتمام عدسات المصورين والجمهور.

