رد الموسيقار هاني فرحات على الجدل على منصات التواصل الاجتماعي حول لقب "صوت مصر"، خلال لقائه مع قناة "العربية".

وقال "فرحات": "أنا بحب شيرين جدًا، وهي أختي وكانت جارتي لمدة 9 سنوات، شيرين من أكتر الناس الموهوبة واللي ربنا مديهم كتير".

وأضاف: "المقارنة بين شيرين وأنغام ملهاش لازمة، المفروض إني أقول الله، مصر عندها أنغام وشيرين، مش أقول مين قلب مصر أو صوت مصر أو مين عقل مصر".

وأختتم فرحات حديثه بالقول إن لقب "صوت مصر" يجب أن يُعطى للفنان الذي يقدّم أغانيه وليس للفضائح، موضحًا: "أنا لو اللقب هديه لحد رسمي، للفنان اللي لو دخلت على يوتيوب وكتبت اسمه وطلعت لي أغانيه مش فضايحه، هديله اللقب بالعقل والهدوء".

