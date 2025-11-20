إعلان

صلاح عبدالله يساند تامر حسني بعد العملية الجراحية: "ربنا يرزقك تمام الشفاء"

كتب : نوران أسامة

01:02 م 20/11/2025
    تامر حسني وابنته
    تامر حسني
    صلاح عبدالله

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة دعم للفنان تامر حسني بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا.

ونشر عبدالله صورة له مع تامر حسني عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "يا تامر يا جدع، يا أصيل، يا مجامل، يا اللي بتعمل خير كتير بشهادة الجميع. ربنا يرزقك يا بني تمام الشفاء عاجلاً وترجع زي الفل يا حبيب الكل، قولوا آمين يا طيبين".

يُذكر أن صلاح عبدالله احتفل مؤخرًا بعيد ميلاد ابنته شروق، ونشر مجموعة صور تجمعه بها على حسابه بـ"إنستجرام"

صلاح عبدالله تامر حسني العملية الجراحية

