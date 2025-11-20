ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

وجه الفنان صلاح عبدالله رسالة دعم للفنان تامر حسني بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرًا في ألمانيا.

ونشر عبدالله صورة له مع تامر حسني عبر حسابه على "إنستجرام"، وعلق: "يا تامر يا جدع، يا أصيل، يا مجامل، يا اللي بتعمل خير كتير بشهادة الجميع. ربنا يرزقك يا بني تمام الشفاء عاجلاً وترجع زي الفل يا حبيب الكل، قولوا آمين يا طيبين".

يُذكر أن صلاح عبدالله احتفل مؤخرًا بعيد ميلاد ابنته شروق، ونشر مجموعة صور تجمعه بها على حسابه بـ"إنستجرام"

