أعلنت البلوجر جهاد ماهر، انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكشفت جهاد عن الانفصال عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، دون توضيح أسباب الانفصال.

وفي هذا السياق، يعرض لكم موقع مصراوي 20 صورة جمعت الثنائي خلال الفترات الماضية، لتوثيق أبرز لحظاتهما معًا.

وكانت جهاد ماهر قد أثارت الجدل مؤخرًا بإطلالتها الجريئة خلال إحدى المناسبات، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأصفر.

