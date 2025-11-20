إعلان

20 صورة جمعت عصام صاصا وجهاد ماهر قبل انفصالهما

كتب : نوران أسامة

12:45 م 20/11/2025
    بإطلالة جريئة جعاد ماهر مع زوجها عصام صاصا
    بالأبيض جهاد ماهر وزوجها عصام صاصا يتالقون
    بصور رومانسية جهاد مهار وزوجها المطرب عصام صاصا يخطفون الأنظار
    بصور رومانسية عصام صاصا وزوجته يخطفون الأنظار
    بفستان جرئ جهاد ماهر مع زوجها عصام صاصا
    بإطلالات كاجوال عصام صاصا وزوجته يتاالقون
    جهاد ماهر وزوجها عصام صاصا في إحدى الحفلات
    البلوجر جهاد ماهر وزجها المطرب عصام صاصا قبل انفصالهم
    جهاد ماهر وزوجها ونجلها في لحظات سعيدة
    جهاد ماهر وطليها عصام صاصا
    صور رمانسية تجمع عصام صاصا وزوجته جهاد ماهر
    جهاد ماهر تنشر صور رومانسية مع زوجها
    عصام صاصا وزوجته أثناء صلاة العيد
    عصام صاصا وزوجته في لحظات سعيدة
    جهاد ماهر وزوجها عصام صاصا قبل طلاقهما
    عصام صاصا مع زوجته في لحظات رومانسية
    عصام صاصا وزوجته يتالقون في إحدى الحفلات
    عصام صاصا وطليقته جهاد ماهر
    عصام صاصا وزوجته ونجله أثناء قضاء عطلتهم الصيفية
    عصام صاصا وزوجته يتالقون بإطلالات أنيقة

أعلنت البلوجر جهاد ماهر، انفصالها عن زوجها مطرب المهرجانات عصام صاصا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكشفت جهاد عن الانفصال عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "تم الانفصال بيني وبين أبو رحيم"، دون توضيح أسباب الانفصال.

وفي هذا السياق، يعرض لكم موقع مصراوي 20 صورة جمعت الثنائي خلال الفترات الماضية، لتوثيق أبرز لحظاتهما معًا.

وكانت جهاد ماهر قد أثارت الجدل مؤخرًا بإطلالتها الجريئة خلال إحدى المناسبات، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأصفر.

عصام صاصا جهاد ماهر

