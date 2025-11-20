إعلان

"أنيقة وجذابة".. ملك زاهر تخطف الأنظار بـ"البدلة" في أحدث ظهور

كتب : معتز عباس

09:00 ص 20/11/2025
شاركت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا.

وظهرت ملك بإطلالة أنيقة وشيك، مرتدية "بدلة" كلاسيك"، من مشاركتها في أحد الفعاليات.

وكتبت ملك زاهر، تعليقًا على الصور: "عندما تصبح الثقة ملحقاتك المفضلة"، ليتفاعل المتابعين مع الإطلالة بشكل كبير، وجاءت التعليقات، كالتالي: "قمر ومنورة"، "طول عمرك برنسيسة"، "كيوت وقمر"، "الجميلة أوي"، "قمر ما شاء الله".

يذكر أن، ملك أحمد زاهر شاركت في مسلسل "سيد الناس" رمضان 2025، بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، أحمد زاهر، إنجي المقدم، أحمد رزق، ريم مصطفى، رنا رئيس، خالد الصاوي، ومن إخراج محمد سامي.

