تعطي قُبلة لـ أبو الهول.. نرمين الفقي تنشر صورا أمام الأهرامات

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي جمهورها مجموعة صور لها عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، أثناء زيارتها لمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وظهرت نرمين وهي تعطي قبلة لـ أبو الهول، والتقطت صورًا أمام الأهرامات، وعلقت: "حلوة يا بلدي، العظمة والتاريخ والحضارة ربنا يحفظك يا بلدي".

وظهرت نرمين بإطلالة كاجوال صيفية أنيقة، مرتدية تيشيرت باللون الأسود وبنطلون برمودا، مع مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية.

ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات: "أحلى وأجمل حد حرفيًا شُفته في حياتي"، "فخر صناعة مصر"، "ما شاء الله بجد"، "ربنا يحميكي"، منورة الدنيا كلها".

يُذكر أن نرمين الفقي شاركت مؤخرًا في مسلسل "فوبيا"، بطولة سوسن بدر، رانيا يوسف، ناهد السباعي، وأحمد الرافعي، تأليف أحمد عزت، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

