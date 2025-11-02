"تتويج لمسيرتي".. أول تعليق من شريهان على مشاركتها في افتتاح المتحف الكبير

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

أحمد السقا

احتفل الفنان أحمد السقا بافتتاح المتحف المصري الكبير، ونشر صورة للمتحف عبر حسابه على انستجرام وكتب: "أم الدنيا تحيا مصر".

آية سماحة

نشرت الفنانة اية سماحة صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بوقتها مع الأصدقاء.

نسرين طافش

ونشرت طافش، صورها بالملابس الفرعونية، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مبروك لمصر الحضارة والتاريخ العظيم افتتاح المتحف المصري الكبير".

نرمين الفقي

نشرت نرمين الفقي صورة لها بواسطة الذكاء الاصطناعي، إذ ظهرت وهي مرتدية الزي الفرعوني وكأنها ملكة فرعونية وكتبت: " مصر بلد التاريخ والحضارة وأدب وفن وعلم وموسيقى تحيا مصر بحبك يا بلدي وتحيا مصر وكل التقدير والاحترام للرئيس عبد الفتاح السيسي".

هدى المفتي

احتفلت هدى المفتي بمشاركتها في افتتاح المتحف المصري الكبير ونشرت صورة ومقطع فيديو من كواليس تحضيرها للمكياج الخاص بها وكتبت " سعيدة وفخورة جدًا إنّي كنت جزء من أكبر حدث السنة دي، يشرفني مشاركتي في افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث الثقافي الأكبر هذا العام، الذي يعكس عظمة التاريخ المصري وحضارته الخالدة".