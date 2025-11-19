إعلان

بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ مايا دياب والجمهور يعلق (صور)

كتب : هاني صابر

11:50 م 19/11/2025
شاركت المطربة مايا دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت مايا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مؤخرا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شو عم تحضريلنا، واو ايه الجنال ده، قمر، ميوش، حلوة أوي".

يذكر أن، آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية "حرمت أحبك" وعرضت عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".

مايا دياب السوشيال ميديا إنستجرام مايا دياب إطلالة مايا دياب

