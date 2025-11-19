بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ مايا دياب والجمهور يعلق (صور)
كتب : هاني صابر
11:50 م 19/11/2025
شاركت المطربة مايا دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.
ونشرت مايا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مؤخرا".
وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شو عم تحضريلنا، واو ايه الجنال ده، قمر، ميوش، حلوة أوي".
يذكر أن، آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية "حرمت أحبك" وعرضت عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".