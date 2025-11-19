بإطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ مايا دياب والجمهور يعلق (صور)

ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

قبل حفل الختام.. 20 صورة لنجوم الفن على ريد كاربت"القاهرة السينمائي"

10 صور جديدة.. مي عز الدين مع زوجها أحمد تيمور في أحدث ظهور

شاركت المطربة مايا دياب، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها.

ونشرت مايا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مؤخرا".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "شو عم تحضريلنا، واو ايه الجنال ده، قمر، ميوش، حلوة أوي".

يذكر أن، آخر أعمال مايا دياب كانت أغنية "حرمت أحبك" وعرضت عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب".