أبطال فيلمي "اليعسوب" و"الحياة بعد سهام" في العرض الخاص بالقاهرة السينمائي
كتب : معتز عباس
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
تصوير / أحمد مسعد:
تشهد فعاليات اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، عرض فيلمي "اليعسوب" و"الحياة بعد سهام".
حرص أبطال وصناع الفيلمين على التقاط صورًا تذكارية على السجادة الحمراء، وسط سعادة غامرة بالعرض السينمائي ضمن فعاليات المهرجان.
اقترب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من اختتام فعاليات دورته السادسة والأربعين، الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بإعلان الأفلام الفائزة، وسط حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.
اقرأ أيضا..
هيام عباس: عملت بمسرح الحكواتي في القدس وتعرفت على السينما فجأة