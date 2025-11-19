ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

تصوير / أحمد مسعد:

تشهد فعاليات اليوم الثامن من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم الأربعاء، عرض فيلمي "اليعسوب" و"الحياة بعد سهام".

حرص أبطال وصناع الفيلمين على التقاط صورًا تذكارية على السجادة الحمراء، وسط سعادة غامرة بالعرض السينمائي ضمن فعاليات المهرجان.

اقترب مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، من اختتام فعاليات دورته السادسة والأربعين، الجمعة الموافق 21 نوفمبر، بإعلان الأفلام الفائزة، وسط حضور كوكبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم.

