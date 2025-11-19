إعلان

بـ"فستان جريء" أحدث ظهور لـ آن الرفاعي.. وهنا الزاهد تُدعمها (صور)

كتب : هاني صابر

07:49 م 19/11/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اطلالة جريئة لـ آن الرفاعي
  • عرض 4 صورة
    ان الرفاعي طليقة كريم محمود عبدالعزيز
  • عرض 4 صورة
    آن الرفاعي تتألق بأحدث ظهور لها

شاركت آن الرفاعي طليقة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورا من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا بعد انفصالها عن زوجها.

ونشرت آن الرفاعي، الصور التي ظهرت فيها بفستان جريء، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "إطلالة الليلة الماضية".

وحرصت الفنانة هنا الزاهد على تدعيمها وتفاعلت مع تدوينتها وعلقت "قمر". كما علقت الفنانة مي كساب "بحبك". ووضعت كلا من رزان مغربي وبدرية طلبة إيموجي "قلوب".

وكانت آن الرفاعي أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان كريم محمود عبدالعزيز عبر حسابها على "إنستجرام" وعلقت: "الحمد لله على كل شئ، التزمت الصمت كثيراً حفاظاً على بيتي وأسرتي على أساس البيوت أسرار، تم إبلاغي بالطلاق من خلال ستوري على انستجرام بعد ١٤ سنه زواج بدون ورقه طلاق أو إخطار من مأذون.. شكرا على التقدير والاحترام وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ".

جدير بالذكر أن، آن الرفاعي أنجبت من كريم 3 بنات هن "كندة وخديجة وحبيبة".

