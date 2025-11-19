إعلان

"بفكر في قرار مصيري".. محمد سامي في حيرة بسبب "8 حلقات"

كتب : هاني صابر

06:22 م 19/11/2025

المخرج محمد سامي

كشف المخرج محمد سامي، أنه يعيش في حيرة بسبب مسلسله "8 حلقات" وتوقيت عرضه سواء في شهر رمضان المقبل أم خارج الموسم الرمضاني.

وكتب محمد سامي، عبر حسابه على فيسبوك:"بفكر في قرار مصيري أنا وصديقي چو الخوند مدير المحتوى في يانجو بلاي و حبيت أشاركم فيه، أنزل مسلسل ٨ طلقات في رمضان ولا بعد رمضان".

وأضاف: "خاصة أنه مسلسل قصير والسيزون الأول ٨ حلقات.. بنفكر يكون العرض بعد رمضان ونعرض كل أسبوع حلقتين، وبرضوا فكرة رمضان بتلح علينا بشدة، أرجو إقتراحات".

مسلسل "8 حلقات" يشارك فيه محمد سامي كممثلا، كما يشارك في بطولة العمل فتحي عبدالوهاب وميرنا نور الدين وإنجي المقدم.

