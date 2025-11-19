ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

تصدر اسم الفنانة غادة عبد الرازق محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة جريئة وغير معتادة في أحدث ظهور لها.

وشاركت غادة الصور عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، ولاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها.

يُذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق السينمائية كان فيلم "أحمد وأحمد"، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، أحمد الرافعي، حاتم صلاح، سامي مغاوي، أحمد عبدالوهاب، وأخرجه أحمد نادر جلال.

