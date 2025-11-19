إعلان

بسبب إطلالتها الغريبة.. غادة عبد الرازق تتصدر تريند "جوجل"

كتب : نوران أسامة

03:06 م 19/11/2025
    غادة عبد الرازق بلوك جديد
    غادة عبد الرازق تتألق بشعرها الأشقر
    غادة عبد الرازق تريند جوجل
    غادة عبد الرازق بتسريحة شعر غريبة
    بإطلالة غريبة غادة عبد الرازق تخطف الأنظار

تصدر اسم الفنانة غادة عبد الرازق محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها بإطلالة جريئة وغير معتادة في أحدث ظهور لها.

وشاركت غادة الصور عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، ولاقت إعجاب عدد كبير من جمهورها.

يُذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق السينمائية كان فيلم "أحمد وأحمد"، وشارك في بطولته كل من أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، أحمد الرافعي، حاتم صلاح، سامي مغاوي، أحمد عبدالوهاب، وأخرجه أحمد نادر جلال.

