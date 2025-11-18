إعلان

"فستان بفتحة ساق".. زينة رضا تتألق على "ريد كاربت" مهرجان القاهرة السينمائي

كتب : مصراوي

10:55 م 18/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    زينة بفستان جريء
  • عرض 6 صورة
    زينة بفستان جريء
  • عرض 6 صورة
    زينة على ريد كاربت بنات الباشا
  • عرض 6 صورة
    زينة على ريد كاربت بنات الباشا
  • عرض 6 صورة
    الفنانة زينة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

خطفت الفنانة زينة رضا الأنظار على "السجادة الحمراء" من العرض الخاص لفيلم "بنات الباشا" الذي يعرض ضمن فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 46.

وظهرت زينة بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل "بفتحة من الساق"، كشف عن جمالها وشياكتها على "الريد كاربت".

أحدث فيلم بنات الباشا بمهرجان القاهرة السينمائي

تقدم زينة بطولة فيلم "بنات الباشا"، الذي تداور أحداثه حول عددًا من السيدات، يجتمعن داخل أحد مراكز التجميل الشهيرة، وتبدأ كل سيدة في الحديث عن حياتها المليئة بالصراعات والمشاكل، وحيث تتقاطع مصائرهن في عالم مليء بـ القهر، والكبت، والمرض، والموت، والحب، والخيانة.

ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

اقرأ أيضا..

إلهام عبد البديع تخطف الأنظار من العرض الخاص لفيلم "بنات الباشا".. صور

ليلى علوي وهدى المفتي.. كيف احتفل النجوم بعيد ميلاد أحمد حلمي ومنى زكي؟

زينة رضا زينة بنات الباشا مهرجان القاهرة السينمائي

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصراوي tv| أكبر قضية نصب في تركيا.. تفوقت على فيلم "غريب في بيتي".. وكيف باع محتال برج إيڤل؟
استقالات الجبهة الوطنية| "الدالي" و"سليم" أبرز المغادرين.. وخبراء يكشفون الأسباب
- بدء تطبيق تجربة السيارات بديلة التوك توك بالجيزة
- هبوط كبير في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الجمعة