خطفت الفنانة زينة رضا الأنظار على "السجادة الحمراء" من العرض الخاص لفيلم "بنات الباشا" الذي يعرض ضمن فعاليات اليوم السابع من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 46.

وظهرت زينة بإطلالة جريئة مرتدية فستان طويل "بفتحة من الساق"، كشف عن جمالها وشياكتها على "الريد كاربت".

أحدث فيلم بنات الباشا بمهرجان القاهرة السينمائي

تقدم زينة بطولة فيلم "بنات الباشا"، الذي تداور أحداثه حول عددًا من السيدات، يجتمعن داخل أحد مراكز التجميل الشهيرة، وتبدأ كل سيدة في الحديث عن حياتها المليئة بالصراعات والمشاكل، وحيث تتقاطع مصائرهن في عالم مليء بـ القهر، والكبت، والمرض، والموت، والحب، والخيانة.

ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.

