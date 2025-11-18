ظافر العابدين يكشف الأسرار في "عندك وقت مع عبله" "السبت" على "MBC مصر"

حضرت النجمة ليلى علوي العرض الخاص لفيلم "بنات الباشا"، الذي يعرض مساء اليوم الثلاثاء ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

خطفت ليلى علوي الأنظار فور وصولها على الريد كاربت، وظهرت بفستان أحمر أنيق خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية، أحدها صورة مع الفنانة زينة بطلة العمل.

تفاصيل فيلم "بنات الباشا"



تدور أحداث الفيلم من خلال مجموعة من القصص المتداخلة التي تدور داخل مركز تجميل يجمع عدداً من النساء المختلفات في الطباع والخلفيات، تكشف الأحداث حكايات هؤلاء النساء، منذ نشأتهن وحتى وصولهن إلى المركز، حيث تتقاطع مصائرهن في عالم مليء بـ القهر، والكبت، والمرض، والموت، والحب، والخيانة.

ويشارك ببطولة فيلم "بنات الباشا" كل من زينة، سوسن بدر، صابرين، أحمد مجدي، ناهد السباعي، مريم الخشت، تأليف محمد هشام عبية، إخراج ماندو العدل.



آخر أعمال ليلى علوي في الدراما التلفزيونية

كانت آخر أعمال النجمة ليلى علوي على شاشة السينما بفيلم "المستريحة" وسط كوكبة من النجوم، هم بيومي يفؤاد، محمود الليثي، نور قدري، مصطفى غريب، عمرو وهبة، تأليف محمد عبد القوي وأحمد أنور، إخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم بعد عشرين عامًا من الهروب، تعود المحتالة الشهيرة (شاهيناز المرعشلي) إلى مصر لاستعادة ماسة ثمينة دفنتها قبل هروبها، فتكتشف أن المقبرة قد تم نقل الجثث منها؛ فتقرر جمع أبنائها لمساعدتها في البحث عن الماسة.

آخر أعمال ليلى علوي المسرحية

كانت آخر أعمال النجمة ليلى علوي على خشبة المسرح بمسرحية "مشيرة الخطيرة" عام 2024، وتم عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض.

تدور أحداث المسرحية حول مشيرة لصة الآثار المحترفة بعد خروجها من السجن تحاول تخطط لاستعادة تمثال فرعونى كانت قد دفنته في أرض مهجورة قبل اعتقالها، لكنها تفاجأ بأن الأرض أصبحت الآن مدرسة ثانوية، فتضطر إلى التظاهر بأنها معلمة تاريخ.

