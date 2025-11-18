كتب - معتز عباس:

حرصت النجمة ليلى علوي على توجيه التهنئة للثنائي الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي، بمناسبة عيد ميلادهما الذي يحل اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

ونشرت ليلى صورة لـ حلمي ومنى عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "أطيب التمنيات بعيد ميلاد سعيد لمنى وأحمد، أتمنى لكما هذا العام فرحًا كبير ولحظات رائعة ونجاحًا يعكس روحكما الجميلة. أحبكما".

أعمال ليلى علوي الفنية

آخر مشاركات ليلى علوي الفنية كانت في فيلم "المستريحة" بطولة بيومي فؤاد وعدد من الفنانين.

تستعد ليلى علوي الفترة المقبلة، لتصوير فيلمها الجديد "ابن مين فيهم"، تأليف لؤي السيد، وإخراج هشام فتحي.

